Гонконг. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - 10 человек погибли и более 30 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от международного аэропорта Куала-Лумпур, сообщает Free Malaysia Today.
По данным полиции, около 23:00 по местному времени автобус, перевозивший 43 рабочих, упал в овраг в Сепанге.
В результате инцидента девять человек, среди которых восемь иностранных граждан и местный водитель автобуса, погибли на месте.
Еще одна иностранка скончалась в больнице.
Остальные 34 пассажира были направлены на лечение в близлежащие госпитали.
В полиции уточнили, что все 43 пассажира были иностранными сотрудниками грузовой авиакомпании MASKargo.
"Мы еще расследуем причины происшествия", - заявил глава полиции Сепанга Зулкифли Адамша.
Он добавил, что в качестве причины рассматривается нарушение правил ПДД.
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