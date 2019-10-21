Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 12:27

Афины. 21 октября. ИНТЕРФАКС - В ходе визита Константинопольского патриарха Варфоломея на Афон полиция Греции приняла масштабные меры безопасности, сообщило в понедельник греческое интернет-издание "Vimaorthodoxias".

По данным ресурса, безопасность патриарха на Афоне обеспечивают 100 полицейских, в том числе, группа полиции Греции по пресечению и предупреждению преступности и специально обученные собаки. Греческие журналисты назвали эти меры "драконовскими".

По сообщениям СМИ, в минувший четверг на Афоне появились надписи с протестами против визита патриарха Варфоломея. "Антихрист Варфоломей, Святая гора не хочет тебя и не признает", - говорилось в одной из них.

Патриарх Варфоломей посетил Афон для участия в праздновании 200-летия со дня освящения главного храма монастыря Ксенофонт. Насельники Святой горы опасались, что вместе с Константинопольским патриархом на Афон может прибыть лидер неканонической новой церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко, который для большинства афонитов является раскольником.

1вт яч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!