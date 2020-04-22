Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 3:42

Гонконг. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - 11 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом общее число зараженных в стране за время пандемии достигло 10 тыс. 694 человек.

Шесть случаев завезены из-за рубежа, еще зарегистрированы в Сеуле и провинции Кенгидо.

Скончался один человек, общее число умерших выросло до 238 человек.

64 пациента выздоровели. Всего за время пандемии от коронавируса излечились 8 тыс.277.

Начиная с понедельника, Южная Корея применила смягчила принципы социального дистанцирования к некоторым объектам, включая спортивные залы и школы, поскольку число новых случаев COVID-19 в стране явно снизилось.

Южная Корея объявила, что сохранит принципы социального дистанцирования до 5 мая.

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