Гонконг. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - 11 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
Таким образом общее число зараженных в стране за время пандемии достигло 10 тыс. 694 человек.
Шесть случаев завезены из-за рубежа, еще зарегистрированы в Сеуле и провинции Кенгидо.
Скончался один человек, общее число умерших выросло до 238 человек.
64 пациента выздоровели. Всего за время пандемии от коронавируса излечились 8 тыс.277.
Начиная с понедельника, Южная Корея применила смягчила принципы социального дистанцирования к некоторым объектам, включая спортивные залы и школы, поскольку число новых случаев COVID-19 в стране явно снизилось.
Южная Корея объявила, что сохранит принципы социального дистанцирования до 5 мая.
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