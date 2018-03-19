11 человек погибли при взрыве в доме в центре Африна - СМИ
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Стамбул. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Семь мирных жителей и четыре бойца оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА) погибли в результате подрыва мощного взрывного устройства в четырехэтажном доме в центре Африна на севере Сирии, сообщают в понедельник турецкие СМИ.
В сообщениях отмечается, что взрыв устроили сирийские курды из Отрядов народной самообороны - военного крыла Партии демократического союза, которых Анкара считает террористами.
Отряды ССА, действующие при поддержке турецких военных, взяли Африн под свой контроль в минувшее воскресенье.
ССА и турецкие военные установили контроль над Африном в результате операции "Оливковая ветвь", которая проводится с целью освобождения севера Сирии от курдов из Партии демсоюза и Отрядов народной самообороны.
1ак вш
Интерфакс