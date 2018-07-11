11 человек погибли при нападении боевиков в Джелалабаде на востоке Афганистана - СМИ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Кабул. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Одиннадцать человек были убиты, еще 10 человек получили ранения в результате нападения боевиков на департамент образования в городе Джелалабад, административном центре восточной афганской провинции Нангархар, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь губернатора провинции Аттаулла Хугьяни.
По сообщениям местных СМИ, среди погибших - глава департамента Сайед Сулейман.
Нападение продолжалось четыре часа, в итоге два боевика из числа нападавших были ликвидированы, сообщил А.Хугьяни.
Группа боевиков напала на учреждение примерно в 9:20 по местному времени (7:50 мск). Сначала террорист-смертник подорвал взрывное устройство у входа в департамент, затем боевики ворвались на территорию ведомства и вступили в бой с охраной.
Ни одна из действующих в Афганистане экстремистских группировок пока не взяла ответственность за нападение.
вш
Интерфакс