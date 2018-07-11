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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 14:46 11.07.2018 - 14:46

Кабул. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Одиннадцать человек были убиты, еще 10 человек получили ранения в результате нападения боевиков на департамент образования в городе Джелалабад, административном центре восточной афганской провинции Нангархар, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь губернатора провинции Аттаулла Хугьяни.

По сообщениям местных СМИ, среди погибших - глава департамента Сайед Сулейман.

Нападение продолжалось четыре часа, в итоге два боевика из числа нападавших были ликвидированы, сообщил А.Хугьяни.

Группа боевиков напала на учреждение примерно в 9:20 по местному времени (7:50 мск). Сначала террорист-смертник подорвал взрывное устройство у входа в департамент, затем боевики ворвались на территорию ведомства и вступили в бой с охраной.

Ни одна из действующих в Афганистане экстремистских группировок пока не взяла ответственность за нападение.

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