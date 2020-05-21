Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 3:38

Гонконг. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Новые 12 случаев заражения COVID-19 зарегистрированы в Южной Корее за минувшие сутки, сообщают в четверг организации Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом общее число заболевших в стране достигло 11 тыс. 122 человек. Отмечается, что из новых 12 случаев 10 являются местными инфекциями.

Еще один человек скончался. Всего за время пандемии в Южной Корее умерло 264 пациента с новым типом коронавируса.

69 человек выписаны из больниц. Общее число вылечившихся от COVID-19 составило 10 тыс.135 человек.

Органы здравоохранения по-прежнему настороженно следят за дальнейшим распространением заболевания, поскольку постепенно в стране начали открываться школы.

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