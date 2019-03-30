Этот контент был опубликован 30 марта 2019 г. 12:27

Париж. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Спустя две недели после серьезных беспорядков и погромов во время акции "желтых жилетов" на парижских Елисейских полях и в ряде французских городов в эту субботу в стране развернуты 113 мобильных подразделений с привлечением в целом 12 тыс. полицейских и жандармов, сообщают СМИ Франции.

Отмечается, что, как и в прошлую субботу, во время нынешней, 20-й, акции движения "желтых жилетов" за порядком будут наблюдать и военнослужащие антитеррористической операции Sentinelle ("Караульный").

В Париже предусмотрены три протестных мероприятия, и "желтые жилеты" начали с утра стекаться в места сбора разрешенных манифестаций. О количестве участников акции говорить еще рано.

Официальный представитель префектуры Парижа Летиция Виллар в интервью телеканалу BFMTV сообщила, что силы порядка взяли под контроль пригороды Парижа, чтобы помешать потенциальным погромщикам примкнуть к законно проходящим демонстрациям.

Манифестации пройдут также в разных местах страны. Телеканал France 24 сообщил о чрезвычайных мерах в районе прованского города Авиньон, в котором "желтые жилеты" намеревались, несмотря на официальный запрет, провести акцию протеста близ Папского дворца. Журналисты описывают Авиньон как город, приготовившийся к осаде.

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