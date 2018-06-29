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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 10:22 29.06.2018 - 10:22

Стамбул. 29 июня. ИНТЕРФАКС - В Ираке приведены в исполнение 12 смертных приговоров в отношении обвиняемых в террористической деятельности, сообщает в пятницу турецкая газета "Хюрриет".

Казни были совершены спустя всего несколько часов после того, как премьер-министр Хайдер аль-Абади призвал к скорейшему исполнению приговоров, отмечает газета.

Все казненные были признаны виновными в похищении и убийстве семерых сотрудников служб безопасности Ирака. Накануне, после того как последние апелляции заключенных были отклонены, премьер заявил о том, что они заслуживают скорейшего "возмездия".

"В соответствии с указом премьера Хайдера аль-Абади, приговоры в отношении 12 обвиняемых в терроризме были приведены в исполнение", - цитирует газета сообщение правительства Ирака.

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