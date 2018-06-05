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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 18:59 05.06.2018 - 18:59

Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц послушали выступление юной пианистки, исполнившей фантазийную композицию.

После беседы в узком составе и участия в церемонии подписания российско-австрийских документов В.Путин и С.Курц перешли в соседний зал правительственной резиденции, где перед ними выступила 13-летняя Альма Дойчер. Она сыграла на пианино композицию на тему "Подмосковных вечеров", которую по ее признанию, посвятила российскому президенту.

После этого В.Путин и С.Курц продолжили участие в переговорах.

А.Дойчер родилась в феврале 2005 года в Англии в семье англичанки и израильского ученого-лингвиста. Она начала играть на фортепиано в возрасте двух лет, на скрипке - в три года, и сама сочиняет музыкальные произведения. Первую известность она приобрела в YouTube, затем большой успех имела созданная ею опера "Золушка", поставленная на одной из сцен Вены в 2016 году. -

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