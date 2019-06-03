Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 21:19

Хмеймим. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконными вооруженными формированиями, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

"В течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Телль-эт-Тут, Джанаджик, Джубб-эз-Зарур, Бейт-Смайра, Ройс-Услейман, Акч-Баэр, Раша, Джурин, Руйесет-Искандер, Айн-эль-Наур, Касталь-эль-Бордж и Хамрат провинции Латакия, Эль-Васита провинции Идлиб", - отметил генерал.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, добавил он.

ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!