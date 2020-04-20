Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 3:18

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Мужчина, переодетый полицейским, устроил в воскресенье стрельбу в канадской провинции Новая Шотландия, убив 13 человек, сообщают местные СМИ.

Несколько тел были найдены внутри и снаружи одного дома в городе Портапик. Среди погибших была и служащая полиции. Еще один полицейский был ранен.

Несколько домов в этом районе также были подожжены.

По данным полиции, стрелявший - мужчина в возрасте 51 года Габриэль Уортман.

Сначала стражи правопорядка заявили, что нападавший был задержан на бензоколонке в Энфилде, а позже сообщили, что он мертв. Как именно и почему он умер не уточняется.

Представитель Королевской канадской конной полиции Дэниел Брайен подтвердил, что, помимо подозреваемого, были убиты еще 13 человек. Брайен сказал, что он не может исключить, что число погибших все еще может возрасти.

Отмечается, что мотив преступника неизвестен. Полицейские считают, что он действовал в одиночку.

"В такие моменты, как эти, мы собираемся вместе, чтобы поддержать друг друга. Мы будем скорбеть вместе с семьями погибших и поможем им пережить это трудное время", - говорится в письменном заявлении премьер-министра Джастина Трюдо.

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