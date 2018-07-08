14 человек госпитализированы из-за утечки химиката в грузовом терминале вблизи аэропорта Варшавы

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Этот контент был опубликован 8 июля 2018 г. 15:06 08.07.2018 - 15:06

Берлин. 8 июля. ИНТЕРФАКС - После утечки неизвестного токсичного вещества в грузовом терминале, расположенном вблизи варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена, в больницы попали 14 человек, сообщает в воскресенье "Польское радио". Состояние госпитализированных не уточняется. Всего с места происшествия были эвакуированы 16 человек. На месте происшествия работают спасатели, которые пытаются справиться с последствиями утечки. Также там работают специалисты, которые должны установить, утечка какого именно вещества произошла. 1мм об Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс