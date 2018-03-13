148 жителей покинули Восточную Гуту во время 15-й гумпаузы - Минобороны РФ
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Хмеймим. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Почти 150 жителей смогли покинуть Восточную Гуту во время пятнадцатой по счету гуманитарной паузы, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате достигнутой договоренности сегодня анклав смогли покинуть 148 местных жителей, в том числе 79 детей, которые сейчас находятся в пункте временного размещения, где им оказывается необходимая помощь", - сказал во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
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Интерфакс