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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 20:27 13.03.2018 - 20:27

Хмеймим. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Почти 150 жителей смогли покинуть Восточную Гуту во время пятнадцатой по счету гуманитарной паузы, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате достигнутой договоренности сегодня анклав смогли покинуть 148 местных жителей, в том числе 79 детей, которые сейчас находятся в пункте временного размещения, где им оказывается необходимая помощь", - сказал во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

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