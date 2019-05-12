Этот контент был опубликован 12 мая 2019 г. 18:00

Брюссель. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Более 15 тыс. человек приняли в воскресенье в Брюсселе участие в манифестации в защиту климата и за обеспечение социальной справедливости.

Акция, проходившая под лозунгом "Права прямо сейчас!", была организована по инициативе бельгийского гражданского движения Hart Boven Hard, выступающего за "социальную справедливость для всех".

Организаторы акции проводят связь между гарантией социальных прав и защитой климата как одного из условий, без которого, по их мнению, не может быть социальной справедливости. Поэтому в манифестации участвовали несколько ассоциаций экологического толка и общественных организаций борьбы против бедности.

По сообщениям местных СМИ, в самом начале манифестации полиция провела несколько превентивных задержаний "желтых жилетов", примкнувших к маршу. Представитель полиции подтвердил, что у некоторых из них были обнаружены металлические предметы, предназначенные, как предполагается, для битья витрин.

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