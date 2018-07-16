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Вашингтон, 16 июля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 15 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на юге Пакистана, еще не менее 17 пострадали, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) из Карачи.

Грузовой автомобиль на оживленном скоростном шоссе врезался в припаркованный пассажирский автобус, перевозивший гостей свадебной церемонии.

По данным предварительного расследования, причиной аварии стала невнимательность водителя грузовика.

1гк бп

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Интерфакс