15 участников свадебной церемонии погибли в ДТП с автобусом в Пакистане

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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 7:56 16.07.2018 - 07:56

Вашингтон, 16 июля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 15 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на юге Пакистана, еще не менее 17 пострадали, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) из Карачи. Грузовой автомобиль на оживленном скоростном шоссе врезался в припаркованный пассажирский автобус, перевозивший гостей свадебной церемонии. По данным предварительного расследования, причиной аварии стала невнимательность водителя грузовика. 1гк бп Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс