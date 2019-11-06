Гонконг. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 15 человек убиты и четверо ранены в результате перестрелки на контрольно-пропускном пункте на юге Таиланда в провинции Яла, сообщают местные СМИ.
"Вероятно, это работа повстанцев. Это одна из самых крупных атак за последнее время", - цитируют они представителя службы региональной безопасности.
Сообщается, что нападавшие, чтобы уйти от преследования, использовали взрывчатку и разбросанные по дороге гвозди.
Яла - одна из четырёх провинций Таиланда, где преобладают мусульмане. До 1909 года она и провинции Паттани и Наратхиват были частью независимого Малайского мусульманского султаната.
По данным организации Deep South Watch, отслеживающей нападения, связанные с сепаратизмом, с 2004 года в этих трех провинциях в результате мятежей погибло около 7 тыс. человек.
1вз бм