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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 8:55 21.09.2018 - 08:55

Кабул. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Пассажирский автобус перевернулся на высокой скорости в провинции Фарах на западе Афганистана, в результате чего 15 человек погибли, 33 человека получили травмы, сообщают в пятницу афганские СМИ.

Автобус транспортной компании "Вардака Баба" направлялся из Герата в Кабул, в районе населенного пункта Тут-Чакау водитель потерял управление и машина перевернулась, говорится в сообщении.

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