Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 8:03 09.10.2018 - 08:03

Кабул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Шестнадцать человек погибли в столкновении между двумя противоборствующими группировками талибов ("Талибан" - террористическая организация, запрещенная в РФ) в западной афганской провинции Герат, сообщает во вторник афганское агентство Khaama Press.

По данным пресс-секретаря губернатора провинции Джилани Фархада, столкновение произошло между боевиками лидера "Талибан" муллы Хайбатуллы Ахундзады и лидера отколовшейся от талибов группировки муллы Расула.

В результате столкновения, произошедшего в уезде Гузра в 10 км к югу от административного центра провинции, было убито не менее 10 боевиков, связанных с муллой Хайбатуллой, и шесть боевиков, лояльных мулле Расулу.

Ни одна из антиправительственных группировок, включая талибов, пока не взяла на себя ответственность за столкновение.

вш

Neuer Inhalt Horizontal Line