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Кабул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Шестнадцать человек погибли в столкновении между двумя противоборствующими группировками талибов ("Талибан" - террористическая организация, запрещенная в РФ) в западной афганской провинции Герат, сообщает во вторник афганское агентство Khaama Press.

По данным пресс-секретаря губернатора провинции Джилани Фархада, столкновение произошло между боевиками лидера "Талибан" муллы Хайбатуллы Ахундзады и лидера отколовшейся от талибов группировки муллы Расула.

В результате столкновения, произошедшего в уезде Гузра в 10 км к югу от административного центра провинции, было убито не менее 10 боевиков, связанных с муллой Хайбатуллой, и шесть боевиков, лояльных мулле Расулу.

Ни одна из антиправительственных группировок, включая талибов, пока не взяла на себя ответственность за столкновение.

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Интерфакс