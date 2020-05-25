Гонконг. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Южная Корея сообщила еще о 16 случаях COVID-19 в понедельник.
По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), общее число заболеваний новым типом коронавируса в Южной Корее достигло 11тыс. 206 человек.
Еще один пациент с COVID-19 скончался. Всего за время пандемии в стране умерло 267 человек с диагнозом коронавирус.
13 пациентов выписаны из больниц. Общее число людей, освобожденных из карантина после полного выздоровления, составило 10тыс. 226 человек, 713 все еще находятся на лечении.
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