Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 3:51

Гонконг. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Южная Корея сообщила еще о 16 случаях COVID-19 в понедельник.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), общее число заболеваний новым типом коронавируса в Южной Корее достигло 11тыс. 206 человек.

Еще один пациент с COVID-19 скончался. Всего за время пандемии в стране умерло 267 человек с диагнозом коронавирус.

13 пациентов выписаны из больниц. Общее число людей, освобожденных из карантина после полного выздоровления, составило 10тыс. 226 человек, 713 все еще находятся на лечении.

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