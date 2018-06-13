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Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 16 человек погибли, более 10 получили ранения в результате аварии автобуса на севере Индии, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылками на местную полицию.

Все пострадавшие госпитализированы, трое из них - в критическом состоянии.

Как установлено предварительным расследованием, водитель автобуса, перевозившего туристов, при совершении обгона не справился с управлением, машина врезалась в ограждение, разделяющее полосы встречного движения, и перевернулась.

1гк ки

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Интерфакс