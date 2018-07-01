16 человек погибли и ранены в результате авиаудара по клинике в Афганистане - СМИ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Кабул. 1 июля. ИНТЕРФАКС - На северо-западе Афганистана в результате авиаудара по клинике погибли и ранены 16 человек, сообщило в воскресенье информационное агентство Pajhwok.
Отмечается, что инцидент произошел в северо-западной провинции Фарьяб. Агентство публикует фото раненных людей в ходе авиаудара, при этом никакие подробности произошедшего не приводятся. Официальные власти страны пока не комментировали сообщение.
Ца пч
Интерфакс