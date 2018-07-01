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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 11:38 01.07.2018 - 11:38

Кабул. 1 июля. ИНТЕРФАКС - На северо-западе Афганистана в результате авиаудара по клинике погибли и ранены 16 человек, сообщило в воскресенье информационное агентство Pajhwok.

Отмечается, что инцидент произошел в северо-западной провинции Фарьяб. Агентство публикует фото раненных людей в ходе авиаудара, при этом никакие подробности произошедшего не приводятся. Официальные власти страны пока не комментировали сообщение.

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