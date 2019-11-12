Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 13:16

Кабул. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - В результате ДТП в провинции Баглан на севере Афганистана погибли 17 человек, еще пять пострадали, сообщил во вторник "Интерфаксу" начальник пресс-центра полиции провинции Ахмад Джавид Башарат.

"Микроавтобус, в котором пассажиры направлялись на свадьбу в город Пули-Хумри (административный центр провинции Баглан- ИФ), перевернулся в районе перевала Пофи на территории уезда Хост-ва-Ференг", - сообщил Башарат.

Пострадавшие доставлены сотрудниками полиции в больницу, добавил он.

пч

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