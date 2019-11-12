Кабул. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - В результате ДТП в провинции Баглан на севере Афганистана погибли 17 человек, еще пять пострадали, сообщил во вторник "Интерфаксу" начальник пресс-центра полиции провинции Ахмад Джавид Башарат.
"Микроавтобус, в котором пассажиры направлялись на свадьбу в город Пули-Хумри (административный центр провинции Баглан- ИФ), перевернулся в районе перевала Пофи на территории уезда Хост-ва-Ференг", - сообщил Башарат.
Пострадавшие доставлены сотрудниками полиции в больницу, добавил он.
пч