Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 20:26 23.10.2018 - 20:26

*** Большинство пострадавших - россияне

(расширенная версия, меняется число пострадавших, добавлены подробности)

Рим. 23 октября. ИНТЕРФАКС - На одной из центральных станций метрополитена Рима перед футбольным матчем Рома-ЦСКА вышел из строя эскалатор, в результате чего не менее 20 человек получили травмы, сообщает во вторник агентство АНСА.

По данным агентства, большинство пострадавших - российские болельщики футбольного клуба ЦСКА. Один из них получил серьезные увечья: он потерял ногу в результате инцидента.

Неполадки эскалатора произошли на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 по МСК).

По словам очевидцев, речь идет об обрушении эскалатора, которое произошло по вине российских болельщиков.

В настоящий момент станция закрыта, однако линия "Репубблика-Театро-дель-Опера" продолжает работать в обычном режиме и поезда проезжают станцию без остановки.

На месте происшествия находятся полицейские и кареты скорой помощи.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер