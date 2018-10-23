20 человек пострадали из-за неполадок с эскалатором в римском метро перед матчем Рома-ЦСКА
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*** Большинство пострадавших - россияне
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Рим. 23 октября. ИНТЕРФАКС - На одной из центральных станций метрополитена Рима перед футбольным матчем Рома-ЦСКА вышел из строя эскалатор, в результате чего не менее 20 человек получили травмы, сообщает во вторник агентство АНСА.
По данным агентства, большинство пострадавших - российские болельщики футбольного клуба ЦСКА. Один из них получил серьезные увечья: он потерял ногу в результате инцидента.
Неполадки эскалатора произошли на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 по МСК).
По словам очевидцев, речь идет об обрушении эскалатора, которое произошло по вине российских болельщиков.
В настоящий момент станция закрыта, однако линия "Репубблика-Театро-дель-Опера" продолжает работать в обычном режиме и поезда проезжают станцию без остановки.
На месте происшествия находятся полицейские и кареты скорой помощи.
1тэ ар
Интерфакс