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Этот контент был опубликован 22 сентября 2018 г. 9:26 22.09.2018 - 09:26

Дубай. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Не менее 20 человек получили ранения при нападении боевиков во время военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана, сообщают в субботу агентство ИРНА со ссылкой на источники в силовых структурах.

В субботу во время военного парада, посвященного неделе "Священной обороны", в городе Ахваз неизвестные открыли огонь по военным на площади и зрителям, в результате чего ранено не менее 20 человек, имеются погибшие, сообщило агентство.

В сообщении говорится, что ответным огнем ликвидировано не менее четырех нападавших.

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