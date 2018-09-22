20 человек ранены при нападении на военный парад в Иране, не менее четырех человек, участвовавших в нападении, убиты - СМИ
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Дубай. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Не менее 20 человек получили ранения при нападении боевиков во время военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана, сообщают в субботу агентство ИРНА со ссылкой на источники в силовых структурах.
В субботу во время военного парада, посвященного неделе "Священной обороны", в городе Ахваз неизвестные открыли огонь по военным на площади и зрителям, в результате чего ранено не менее 20 человек, имеются погибшие, сообщило агентство.
В сообщении говорится, что ответным огнем ликвидировано не менее четырех нападавших.
вш
Интерфакс