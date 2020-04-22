Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 13:21

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - 2019 год оказался наиболее жарким в Европе за все время наблюдения метеорологов, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на данные программы "Коперник" Службы по контролю за изменением климата ЕС (C3S).

В то же время 11 из 12 самых жарких годов, когда-либо зафиксированных метеорологами в Европе, пришлись на период после 2000 года. Также, добавляют СМИ, данные C3S показали, что в целом за последние пять лет температуры в Европе оказались на два градуса по Цельсию выше, чем во второй половине XIX века.

"Один необычайно жаркий год сам по себе не является тенденцией к потеплению, но при наличии детальной информации от нашего сервиса, затрагивающего много разных климатических аспектов, мы способны связать факты в единое целое и узнать больше о том, как он (климат - ИФ) меняется", - заявил директор программы C3S Карло Буонтемпо

В частности, в 2019 году в некоторых районах Европы температура превысила на 4 градуса историческую норму, а во Франции, ФРГ и Великобритании были поставлены температурные рекорды.

По миру в целом 2019 год занял второе место по величине средних температур - после 2016 года.

В C3S также напомнили, что эти тенденции отмечаются на фоне роста выброса углекислых газов в атмосферу.

СМИ в свою очередь уточняют, что, хотя уровень загрязнения атмосферы углекислыми газами, как ожидается, существенно снизится в 2020 году из-за пандемии коронавируса, однако многие наблюдатели опасаются, что выбросы в атмосферу увеличатся вновь, как только от коронавируса будет получена вакцина.

1аю

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