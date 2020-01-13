Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 15:04

Рига. 13 января. ИНТЕРФАКС/BNS - Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии в 2019 году предоставило статус беженца 37 лицам, в том числе 21 гражданину России, сообщили агентству BNS в УДГМ.

В прошлом году убежища в Латвии просили 178 лиц, больше всего - из Азербайджана, России, Грузии, Украины и Индии.

14 иностранным гражданам был присвоен альтернативный статус. Среди них тоже есть граждане России.

Статус беженца в Латвии может быть предоставлен, если человек имеет основания бояться преследований в своей стране по расовым, религиозным, национальным, социальным или политическим мотивам.

Как сообщалось, Латвия предоставила политическое убежище российскому журналисту Александру Швареву, объявленному в розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.

"Мне и моей семье власти Латвии предоставили политическое убежище, признав, что в России меня преследуют за профессиональную деятельность", - заявил "Интерфаксу" 10 января журналист.

Шварев отметил, что, несмотря на политическое убежище, он намерен продолжить добиваться своего оправдания и прекращения уголовного преследования.

ки

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