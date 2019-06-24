Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 6:43

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - 22 человека погибли и еще несколько получили ранения после того, как автобус потерял управление и столкнулся лоб в лоб с грузовиком, сообщают местные СМИ.

"Девятнадцать человек погибли на месте аварии, а трое других скончались в больнице, где врачи пытались спасти их жизни", - сказал журналистам губернатор региона Августин Ава Фонка.

Авария произошла рядом с населенным пунктом Бахам в Западном регионе Камеруна днем в воскресенье.

Туристический автобус, который направлялся в портовый город Камеруна Дуала, потерял управление и столкнулся с грузовиком.

По версии полиции, число погибших может увеличиться, так как некоторые пассажиры все еще находятся под поврежденным автобусом.

Смертельные дорожно-транспортные происшествия часто происходят в Камеруне из-за плохих дорожных условий, неосторожного вождения и перегрузки.

1вз бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!