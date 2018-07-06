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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 21:15 06.07.2018 - 21:15

*** Зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Хмеймим. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Почти 2,4 тыс. мирных жителей вышли за минувшие сутки из юго-западной зоны деэскалации в Сирии в подконтрольные правительству районы, всего за неделю ее покинули более 37 тыс. человек, сообщил в пятницу журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки через гуманитарный коридор вблизи населенного пункта Кафер-Шамс вышло 2370 мирных жителей. Всего за неделю из данной зоны в районы, подконтрольные сирийскому правительству, вышло более 37 тыс. человек", - сообщил А.Цыганков.

Он отметил, что "представителями Центра по примирению продолжается работа в Юго-западной зоне деэскалации по проведению переговоров с лидерами незаконных вооруженных формирований, мероприятий установления режима прекращения боевых действий, а также мероприятий вывода мирных жителей через пункты пропуска".

Кроме того, А.Цыганков сообщил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

По его словам, также с целью улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи проведены гуманитарные акции в населенных пунктах Умм-Валад (провинция Эс-Сувейда), Тель-Ахмар (провинция Алеппо) и Хшам (провинция Дейр-эз-Зор). Людям передано 2,3 тыс. продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил около 10 тонн, отметил А.Цыганков.

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