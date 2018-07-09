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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 9:23 09.07.2018 - 09:23

Стамбул. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Две лодки с 24 мигрантами, пытавшимися нелегально пересечь Эгейское море, задержаны у берегов турецкой провинции Мугла, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

"Морские пограничники обнаружили резиновую лодку с 15 выходцами из Ирака, Сомали, Сирии и Палестины. В этом же районе была засечена еще одна лодка с 9 беженцами из Ирака, Сирии, Палестины и Пакистана", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, был задержан гражданин Афганистана, который обвиняется в организации переправки мигрантов.

Все нелегальные мигранты доставлены в Иммиграционное управление провинции Мугла

1кю ар

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