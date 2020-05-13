Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 3:49

Гонконг. 13 мая. ИНТЕРФАКС - 26 новых случая COVID-19 зарегистрированы в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом общее число зараженных новым типом коронавируса достигло 10 тыс. 962.

Отмечается, что из новых случаев 22 являются местными и всего четыре импортированы из-за рубежа.

Еще один человек скончался, всего в стране за время пандемии умерли 259 пациентов с COVID-19.

Общее число выздоровевших людей составило 9 тыс. 695 человек, что на 25 человек больше, чем днем ранее.

С середины апреля в Южной Корее регистрировалось менее 15 случаев заболевания COVID-19. Но в течение последних трех дней в стране произошел неожиданный всплеск случаев заболевания.

В связи с этим страна решила отложить возобновление работы школ на одну неделю. Решено, что учащиеся начнут посещать занятия поэтапно со следующей среды.

Кроме того, власти Сеула и других муниципальных органов власти издали административный приказ, запрещающий проведение собраний в развлекательных заведениях, который фактически вынудил владельцев клубов и баров приостановить свою деятельность.

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