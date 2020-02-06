Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 19:20

Хмеймим. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вывезла из Сирии 26 детей российского происхождения, еще девять детей остались в Дамаске до оформления нужных документов.

"Часть детей мы вынуждены оставить в Дамаске ввиду того, что не оформлены документы. Но они в ближайшее время будут и первым же рейсом мы их вернем назад. Поэтому будем надеяться, что все пройдет положительно, спасибо нашим военным", - заявила Кузнецова журналистам.

Самолет с детьми вылетел с базы Хмеймим в Москву.

бп

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