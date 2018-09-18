26 членов ИГИЛ, планировавшие теракты против шиитов, задержаны в Кабуле
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Кабул. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Двадцать шесть членов "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ) задержаны за минувшие три дня в Кабуле, сообщают во вторник афганские СМИ со ссылкой на пресс-центр Главного управления национальной безопасности Афганистана.
В сообщении отмечается, что боевики ИГИЛ планировали теракты в Кабуле против шиитской общины во время Ашуры - траура в память об имаме Хусейне.
вш
Интерфакс