Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 3:39

Гонконг. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Новые 27 случаев заболевания коронавирусом нового типа зарегистрировано в Южной Корее за истекшие сутки, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом общее число заболевших в стране достигло 10 тыс. 591 человека.

Отмечается, что на контрольно-пропускных пунктах выявлено четыре новых "завозных" случая заражения. Общее число "импортированных" случаев составило 955.

Три человека скончались. Всего за время эпидемии в стране умерли 225 пациентов с диагнозом COVID-19.

При этом выздоровело в общей сложности 7 тыс. 616 человек.

Стремясь сократить ежедневное число новых случаев заражения, Южная Корея продлила строгие правила социального дистанцирования на две недели до 19 апреля.

1вз см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!