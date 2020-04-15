Гонконг. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Новые 27 случаев заболевания коронавирусом нового типа зарегистрировано в Южной Корее за истекшие сутки, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
Таким образом общее число заболевших в стране достигло 10 тыс. 591 человека.
Отмечается, что на контрольно-пропускных пунктах выявлено четыре новых "завозных" случая заражения. Общее число "импортированных" случаев составило 955.
Три человека скончались. Всего за время эпидемии в стране умерли 225 пациентов с диагнозом COVID-19.
При этом выздоровело в общей сложности 7 тыс. 616 человек.
Стремясь сократить ежедневное число новых случаев заражения, Южная Корея продлила строгие правила социального дистанцирования на две недели до 19 апреля.
1вз см