Гонконг. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Новые 27 случаев заражения COVID-19 зарегистрированы в Южной Корее за минувшие сутки, сообщают Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 11 тыс.18 человек.
Отмечается, что из новых случаев 22 являются местными инфекциями, пять случаев заражения были привезены из-за рубежа.
По данным KCDC, число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 осталось прежним - 260 человек.
59 человек выписались из больниц за минувшие сутки. Всего за время пандемии в стране выздоровели от нового типа коронавируса 9 тыс.821 человек.
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