Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 4:03

Гонконг. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Новые 27 случаев заражения COVID-19 зарегистрированы в Южной Корее за минувшие сутки, сообщают Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 11 тыс.18 человек.

Отмечается, что из новых случаев 22 являются местными инфекциями, пять случаев заражения были привезены из-за рубежа.

По данным KCDC, число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 осталось прежним - 260 человек.

59 человек выписались из больниц за минувшие сутки. Всего за время пандемии в стране выздоровели от нового типа коронавируса 9 тыс.821 человек.

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