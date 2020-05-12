Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 3:28

Гонконг. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Новые 27 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом общее число заболевших новым типом коронавируса в стране достигло 10 тыс. 936 человек.

Два человека скончались. Общее число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в стране выросло до 258 человек.

38 пациентов выписаны из больниц за минувшие сутки. Всего за время пандемии в Южной Корее вылечились от нового типа коронавируса 9 тыс.670 человек.

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