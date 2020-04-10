Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 4:01

Гонконг. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Число новых случаев заражения коронавирусом в Южной Корее впервые с февраля упало ниже 30, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

По его данным за истекшие сутки в стране зарегистрировано 27 новых случаев заражения. Таким образом общее число заболевших достигло 10 тыс. 450 человек.

При этом город Тэгу, ставший эпицентром заражения COVID-19, не сообщил ни об одном случае.

Сеул и провинция Кенгидо сообщили о пяти и девяти новых случаях. Также было зафиксировано случая, завезенных из-за рубежа. В результате чего общее число импортированных случаев заболевания в стране достигло 869.

Число погибших от коронавируса выросло на четыре человека и составило 208 человек.

В общей сложности 6 тыс. 973 человека в Южной Корее выздоровели.

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