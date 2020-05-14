Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 3:43

Гонконг. 14 мая. ИНТЕРФАКС - 29 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 10 тыс. 991.

Еще один человек скончался. Всего за время пандемии умерло 260 пациентов с диагнозом COVID-19.

За истекшие сутки из больниц выписалось 67 человек. Общее число выздоровевших составило 9 тыс.762.

Новым очагом распространения инфекции в стране стал столичный район Итхэвон, где находятся популярные бары и клубы.

Уже протестированы более 24 тыс. человек, посещавших заведения в этом районе.

"Число собранных тестов, связанных со вспышкой в Итхэвоне достигло 24 тыс. 82", - сообщил мэр Сеула Пак Вон Сун в интервью радио TBS.

Город предлагает сдать бесплатные анализы на коронавирус всем посетителям заведений в Итхэвоне. Кроме того, введена система анонимного тестирования на COVID-19.

"Анонимные тесты имеют эффект. С момента их введения количество сданых тестов подскочило в восемь раз", - сообщил Пак Вон Сун.

Он добавил, что тесты должны сдать все, кто посещал ночные заведения, где были обнаружены случаи заражения.

По его словам, тем, кто не соблюдает городской порядок тестирования, может грозить штраф в размере до 2 млн вон ($1 тыс. 629).

1вз гс

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