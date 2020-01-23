Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 17:28

*** Одна из медсестер заразилась новым коронавирусом

Дели. 23 января. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 30 медсестер из индийского штата Керала помещены в карантин в больнице саудовского города Хамис-Мушайт после того, как у одной из них выявили заражение новым типом коронавируса, сообщила в четверг индийская газета The Hindustan Times.

"Более ста индийских медсестер работают в больнице и 30 из них находятся под наблюдением", - заявил глава МИД штата Керала Велламвелли Муралидхаран.

Он написал в своем твиттере, что государство поддерживает связь с консульством Индии в Джидде, с МИД Саудовской Аравии и сотрудниками больницы, в которой находятся медсестры.

Сообщается, что 38-летняя медсестра из Кералы была инфицирована при контакте с больным, зараженным этим вирусом.

Позднее все медсестры, которые каким-либо образом вступали в контакт с зараженной, были изолированы. Как сообщают сами медработники, их поместили в карантин без каких-либо обследований или процедур.

Однако, по данным одного из родственников, "у 20 медсестер был взяты тест-мазки (на наличие вируса - ИФ), и все (тесты - ИФ) оказались положительными". Он отметил, что "так как ничего неизвестно об инкубационном периоде, все (медсестры - ИФ) были изолированы.

"Их (медсестер) состояние действительно плачевное", - добавил близкий к больнице источник.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято; как ожидается, консультации в ВОЗ продолжатся в четверг. В них принимает участие представитель Роспотребнадзора.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). Сначала медики связали вирус с местным рыбным рынком. Однако позднее стало известно, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Кроме того, в Китае изолировали два города в рамках борьбы с распространением коронавируса - Хуанган и Ухань.

По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек скончались.

Министерство здравоохранения Сингапура в четверг подтвердило первый случай заражения новым типом коронавируса.

Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.

1ви ар

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