Гонконг. 20 мая. ИНТЕРФАКС - 32 новых случая заражения COVID-19 зафиксированы в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
Таким образом, общее число заболевших новым типом коронавируса достигло 11 тыс. 110 человек.
Отмечается, что среди новых случаев 24 являются местными инфекциями, восемь завезены из-за рубежа.
Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом осталось на прежнем уровне - 263 человека.
128 человек выписаны из больниц за минувшие сутки. Всего за время пандемии в стране вылечилось 10 тыс. 66 пациентов с коронавирусом.
В последние дни в стране вновь произошел рост случаев заражения COVID-19, связанных с посетителями развлекательных заведений в столичном районе Итхэвон.
Также есть опасения по поводу еще одного кластера инфекций в Медицинском центре Samsung в Сеуле, поскольку тесты четырех медсестер, работающих там, показали положительные результаты на COVID-19.
В настоящее время проводится исследование 623 человек, которые вступили в контакт с инфицированными медсестрами.
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