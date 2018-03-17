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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 8:38 17.03.2018 - 08:38

*** Среди убитых - семь граждан Узбекистана

Кабул. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Авиаударами в провинции Джаузджан на северо-западе Афганистана ликвидированы 35 боевиков "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ), 13 боевиков взяты в плен, сообщают в субботу афганские СМИ со ссылкой на данные 209 корпуса Афганской национальной армии "Шохин".

В сообщении отмечается, что среди убитых боевиков - семь граждан Узбекистана.

В пресс-службе 209-го корпуса сообщили, что по позициям боевиков в провинции Джаузджан в субботу утром было нанесено четыре удара с воздуха на территории уездов Дарзаб и Коштепа.

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