Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 1:16

***Общее число заболевших в провинции Хубэй КНР достигло 1 тыс. 423 человек, скончались 76 заболевших - власти

Пекин. 27 января. ИНТЕРФАКС - В китайской провинции Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, за последние сутки зарегистрирован 371 новый случай заболевания, в 24 случаях - летальный исход, сообщили местные власти.

Таким образом, с начала вспышки заболевания в Ухане в декабре прошлого года, общее число заболевших в Хубэе достигло 1 тыс. 423 человек, скончались 76 заболевших.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

1гк гс

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