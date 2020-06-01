Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 12:54

***В ряде других стран прошли демонстрации в знак солидарности с протестующими в США

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - В США с начала протестов в связи с гибелью в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда арестованы около 4 тыс. человек, сообщил в понедельник телеканал CNN.

По данным CNN, первый арест был произведен 26 мая, на следующий день после смерти Флойда.

В воскресенье в ходе протестов в Бостоне (штат Массачусетс) пострадали сотрудники полиции, семеро были доставлены в больницы. Около 40 человек были арестованы.

В Далласе (штат Техас) во время протестов накануне задержали 76 человек. По данным местной полиции, от 45 до 60 задержанных находятся под следствием.

Протестующие в Портленде (штат Орегон) между тем били окна в здании федерального суда. Для подавления беспорядков и обеспечения безопасности работников суда на место прибыли полицейские.

Для подавления беспорядков у Белого дома в Вашингтоне полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, так как протестующие начали забрасывать стражей порядка бутылками с водой и петардами.

В то время, как в ряде городов между полицией и демонстрантами произошли столкновения, в некоторых районах, где проходили протесты, полицейские присоединились к демонстрантам.

Так, по данным CNN, вместе с митингующими встали полицейские в Хьюстоне (штат Техас) - родном городе Флойда, в Нью-Йорке, округе Спокан штата Вашингтон и в Канзас-сити (штат Канзас).

В ряде других стран демонстранты ранее также выходили на улицы в знак солидарности с американскими протестующими.

Так, в Лондоне в воскресенье утром толпы людей собрались на Трафальгарской площади, несмотря на ограничения на публичные собрания в рамках мер изоляции. В ходе демонстрации были арестованы более 20 человек, в том числе за нарушения введенных из-за коронавируса ограничительных мер.

В Берлине в субботу и воскресенье протестующие собрались у посольства США, держа в руках плакаты с лозунгами - "Black Lives Matter", "Я не могу дышать" и "Нет справедливости - нет мира".

Тысячи людей собрались для участия в демонстрациях в городах Новой Зеландии, в частности, в Окленде, Веллингтоне и Крайстчерче.

Жители Австралии намерены устроить акции на этой неделе. Так, демонстрация запланирована на вторник в Сиднее. Тысячи людей подтвердили свое участие в предстоящих протестах, подписавшись на посвященные протестным мероприятиям страницы в Facebook.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Был арестован офицер полиции Дерека Човина, который держал колено на шее задержанного. Ему предъявлены обвинения в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Как сообщает CNN, судебное заседание по этому делу пройдет 8 июня.

Уже 40 городов в США ввели комендантский час в ответ на протесты по всей стране в эти выходные.

В настоящий момент силы Национальной гвардии задействованы в 12 штатах. Пентагон объявил режим готовности для ряда армейских подразделений, которые могут быть задействованы в наведении порядка.

Однако, как сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, президент США Дональд Трамп не намерен использовать силы Национальной гвардии на федеральном уровне для сдерживания выступлений.

По его словам, президент считает, что задача по обеспечению контроля над городами находится в ведении мэров и губернаторов, однако в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, то подразделения военной полиции будут задействованы незамедлительно.

1ви аю ап

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