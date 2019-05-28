Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 11:40

Мадрид. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Массовые драки произошли в ночь на вторник в четырех тюрьмах в бразильском штате Амазонас, погибли порядка 40 заключенных, сообщает телеканал "Глобу".

По данным управления по делам исправительных учреждений Бразилии, тела заключенных без признаков жизни были обнаружены сотрудниками службы безопасности тюрем. Сначала они сообщили о 42 погибших, позднее - о 40. На телах заключенных были обнаружены следы удушья.

Похожий инцидент произошел накануне в другой тюрьме штата, где в результате драки погибли 15 заключенных.

Местные власти распорядились усилить меры безопасности в тюрьмах. Будет проведено расследование всех пяти инцидентов, произошедших в тюрьмах за последние два дня.

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