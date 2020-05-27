Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 3:59

Гонконг. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Южная Корея зафиксировала 40 случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки, что является самым большим количеством практически за два месяца.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), общее число заболевших в стране достигло 11 тыс. 265 человек.

По состоянию на вторник, в общей сложности 255 случаев были связаны с клубами в столичном районе Итхэвон.

Отмечается, что из 40 случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 37 - местные инфекции.

Новых смертей среди пациентов с COVID-19 не зарегистрировано. Число умерших осталось прежним - 269 человек.

Всего за время пандемии в стране вылечились от нового типа коронавируса 10 тыс.295 человек.

Если ежедневное число новых случаев инфицирования вновь превысит 50, властям, возможно, придется рассмотреть вопрос о введении более жесткой системы социального дистанцирования, которая была отменена ранее в этом месяце.

Южная Корея начала поэтапно открывать школы, и около 440 тыс. старшеклассников вернулись в классы после двух месяцев отсутствия.

Однако часть школ была вынуждена вновь закрыться, так как результаты тестирования учащихся на вирус оказались положительными.

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