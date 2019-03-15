Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 8:11

*** Более 45 человек находятся в больнице

(дополненная версия)

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в пятницу подтвердила гибель 40 человек в результате нападений на мечети в городе Крайстчерч.

По ее словам, 10 человек погибли в мечети в Линвуде (пригород Крайстчерча), и 30 человек - в мечети на Дин-Авеню в самом городе.

Еще более 48 человек получили огнестрельные ранения, и им оказывают помощь в больнице Крайстчерча. В числе раненых есть дети. В больнице находятся примерно 200 родственников, которые ожидают новостей о пострадавших.

"Очевидно, это можно трактовать только как террористическую атаку", - заявила премьер-министр на пресс-конференции.

В стране был повышен уровень национальной угрозы, передает CBS News. В аэропорту Крайстчерча отменили все прибывающие и отбывающие рейсы.

Полиция призывает жителей города не выходить из дома.

После атаки были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина.

"Мы не можем утверждать, что нет других подозреваемых", - добавили в полиции.

1аю де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!