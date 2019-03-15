*** Более 45 человек находятся в больнице
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Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в пятницу подтвердила гибель 40 человек в результате нападений на мечети в городе Крайстчерч.
По ее словам, 10 человек погибли в мечети в Линвуде (пригород Крайстчерча), и 30 человек - в мечети на Дин-Авеню в самом городе.
Еще более 48 человек получили огнестрельные ранения, и им оказывают помощь в больнице Крайстчерча. В числе раненых есть дети. В больнице находятся примерно 200 родственников, которые ожидают новостей о пострадавших.
"Очевидно, это можно трактовать только как террористическую атаку", - заявила премьер-министр на пресс-конференции.
В стране был повышен уровень национальной угрозы, передает CBS News. В аэропорту Крайстчерча отменили все прибывающие и отбывающие рейсы.
Полиция призывает жителей города не выходить из дома.
После атаки были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина.
"Мы не можем утверждать, что нет других подозреваемых", - добавили в полиции.
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