Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 21:52

(обобщенная версия)

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США в четверг, 18 апреля обнародовало 448-страничный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам двухлетнего расследования, посвященного возможному сговору предвыборного штаба президента Дональда Трампа с российскими властями для победны на выборах 2016 года.

Текст документа был опубликован на сайте Минюста США, копии документа отправлены на рассмотрение в Конгресс.

В докладе подчеркивается, что Россия пыталась вмешаться в ход президентских выборов в 2016 году, исходя из собственных интересов, признаков же сговора представителей кампании Д.Трампа с Москвой не выявлено. Некоторые действия президента, по мнению команды Р.Мюллера, можно было бы охарактеризовать как попытку помешать расследованию, однако окончательного вывода по этому вопросу в докладе нет. Спецпрокурор передал решение этого вопроса генпрокурору США Уильяму Барру, и тот пришел к выводу, что нет достаточного количества доказательств для того, чтобы обвинить Д.Трампа в препятствовании правосудию.

ДВА МЕТОДА

По итогам расследования, длившегося с мая 2017-го по март 2019-го года, команда Роберта Мюллера заявила, что обнаружила многочисленные признаки вмешательства России в американские выборы 2016 года.

По версии спецпрокурора, российские власти действовали двумя методами, чтобы добиться победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах.

Первый подход заключался в том, что российское Агентство интернет-исследований проводило кампании в социальных сетях, направленные на повышение рейтингов кандидата Дональда Трампа и дискредитацию его оппонента Хиллари Клинтон. Ранее компания Facebook сообщала, что связанные с Россией поддельные аккаунты в 2016 году размещали в социальной сети таргетированную политическую рекламу и вели страницы, поднимая рейтинги республиканского кандидата.

Второй способ предполагал хакерские операции против американских госучреждений, их сотрудников, а также волонтеров, работающих в команде Х.Клинтон, для дальнейшего обнародования компрометирующих документов.

Пристальное внимание в докладе уделяется контактам предвыборного штаба Д.Трампа с представителями РФ. Р.Мюллер сообщает о том, что такое общение проходило чрезвычайно активно, однако ни в одном из случаев с американской стороны не было незаконных попыток помочь РФ повлиять на предвыборную борьбу в США.

Представители российских властей со своей стороны неоднократно заявляли, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы.

ВСТРЕЧАЛИСЬ, НО НЕ СГОВАРИВАЛИСЬ

В докладе Р.Мюллера говорится, что в июле 2016 года представители некоего иностранного государства связались с ФБР, рассказав, что представители России обратились к членам предвыборного штаба Д.Трампа с предложением помочь на выборах за счет публикации документов, компрометирующих главного оппонента Д.Трампа на выборах - кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Тогда было инициировано расследование ФБР о возможном сговоре представителей Д.Трампа с Россией.

Контакты между членами предвыборного штаба Д.Трампа с представителями РФ были обнаружены. Так, члены команды республиканского кандидата встречались в апреле 2016 года с занимавшим тогда должность посла РФ в США Сергеем Кисляком, однако, по версии Р.Мюллера, эти встречи были краткими, и на них не обсуждались существенные вопросы.

"Расследование установило тот факт, что власти России считали, что получат преимущества от победы Д.Трампа на президентских выборах и работали для того, чтобы добиться этого результата", - отмечается в документе.

"В предвыборном штабе допускали, что могут получить выгоду от похищенной и обнародованной благодаря усилиям России информации, однако расследование не смогло установить факты сговора или координации членов предвыборного штаба Трампа с российским руководством в рамках этой активности", - говорится в докладе.

СТИЛЬ "ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ"

В послании к Конгрессу США генпрокурор Уильям Барр в начале апреля сообщал, что не нашел в итоговом докладе Р.Мюллера признаков того, что президент США за два года расследования чинил препятствия следствию.

При этом в самом докладе указано, что Д.Трамп был заинтересован в том, чтобы спецпрокурора Р.Мюллера отстранили от руководства расследованием.

По данным доклада, в июне 2017 года Д.Трамп позвонил своему советнику при Белом доме Дону Макгану и поручил ему передать Джеффу Сешнсу, который тогда занимал пост генпрокурора, что Р.Мюллера необходимо отстранить от руководства расследованием, мотивировав это неким конфликтом интересов. Д.Макган отказался выполнять это поручение, предпочтя ему увольнение.

Кроме того, когда Д.Трамп узнал от Дж.Сешнса, что замгенпрокурора Род Розенстайн назначил Р.Мюллера на пост спецпрокурора, президент заявил, что его карьере на посту президента "пришел конец".

"О, Боже мой, это ужасно. Это конец моего президентского срока. Мне крышка", - приводятся в документе слова Д.Трампа.

Если два года назад президент США и опасался расследования, то в день публикации доклада Д.Трамп испытывал более позитивные эмоции. Он назвал 18 апреля счастливым днем. "Никакого сговора и никаких помех следствию", - повторял президент в сообщениях в Twitter и во время выступления в Белом доме.

Свое сообщение в Twitter, которое он опубликовал еще до публикации доклада - сразу после пресс-конференции генпрокурора, подтвердившего выводы Мюллера о невиновности Д.Трампа, он подкрепил картинкой в стиле популярного сериала "Игра престолов".

"Никакого сговора. Никаких помех следствию. Для тех, кто меня ненавидит, и для левых радикалов-демократов - игра окончена", - гласит текст на картинке.

Также в ходе выступления в Белом доме Д.Трамп пожелал, чтобы ни один президент больше не подвергался таким нападкам.

Со своей стороны адвокаты Д.Трампа назвали выводы спецпрокурора Р.Мюллера абсолютной победой Д.Трампа. "Оправдание президента - это важный шаг для страны и серьезное напоминание, что подобные вещи никогда не должны повториться", - отмечают юристы.

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Расследование Р.Мюллера закончилось 23 марта, итоговый доклад спецпрокурора был передан генпрокурору У.Барру, который со своей стороны обнародовал лишь собственные выводы по этому докладу, подтверждающие основные положения документа, оправдывающие президента.

Представители Демократической партии США и лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса Ненси Пелоси неоднократно призывали Минюст обнародовать полный текст доклада Р.Мюллера, чтобы конгрессмены самостоятельно смогли делать из него выводы.

18 апреля доклад Р.Мюллера был опубликован на сайте Минюста, а его копии направлены на CD-дисках на рассмотрение в Конгресс США.

Этот обнародованный для широкой общественности документ содержит ряд правок и скрытых фрагментов. Минюст отмечает, что данные правки были внесены в документ для того, чтобы защитить личную или чувствительную информацию, а также данные, публикация которых может помешать следственным действиям по другим еще открытым делам.

Более полная версия документа с минимальным числом правок хранится в министерстве юстиции США, и доступ к ней имеет весьма ограниченный круг лиц. Конгресс США сможет получить доступ к этому документу только при соответствующем распоряжении суда.

Портал Wikileaks, фигурирующий в докладе как площадка, которую использовали российские хакеры для публикации компрометирующих документов, призвал опубликовать полный текст доклада без скрытых фрагментов.

"Мы не одобряем тот факт, что значительная часть текста скрыта от читателей, что дает пищу теориям заговора. Обеспечьте полную прозрачность, пожалуйста", - говорится в сообщении на странице Wikileaks в Twitter.

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