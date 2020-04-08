Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 3:41

Гонконг. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - 53 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее за последние сутки, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 10 тыс. 384.

Тэгу сообщила о девяти новых случаях, провинция Северный Кенсан о трех, Сеул и прилегающая провинция Кенгидо об 11 и шести новых случаях заболевания соответственно.

Восемь пациентов с COVID-19 скончались. Всего за время эпидемии погибли 200 пациентов.

При этом около 80 человек за последние сутки выписались из больниц. Общее число выздоровевших достигло 6 тыс. 776 человек.

Страна также выявила 14 новых случаев заболевания, поступивших из-за рубежа на пограничных контрольно-пропускных пунктах, в результате чего общее число импортированных случаев заболевания в стране достигло 832.

1вз аг

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