Лондон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого находятся 6 тыс. пассажиров, был блокирован в итальянском порту Чивитавеккья недалеко от Рима из-за возможной угрозы коронавируса, передает в четверг британская телерадиокорпорация BBC.

По данным BBC, у китайской пары, находящейся на борту, наблюдаются лихорадка и респираторные проблемы, в связи с чем проводится проверка на возможное наличие коронавируса.

Costa Smeralda ранее проследовал через Марсель, Барселону и Мальорку.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса; от него скончались 170 человек.

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