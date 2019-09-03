Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 19:33

Рим. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - В пользу формирования правящей коалиции с Демократической партией высказались 79,3% членов "Движения пяти звезд", сообщает во вторник итальянская газета "Репубблика".

Голосование проходило он-лайн на сайте партии Rousseau и началось в 09:00 (10:00 мск), завершившись в 18:00 (19:00 мск). Участники, зарегистрированные на сайте, должны были ответить на вопрос: "Согласны ли вы с тем, что "Движение пять звезд" должно сформировать правительство во главе с Джузеппе Конте совместно с Демократической партией?".

(ПОСЛЕДУЕТ)

1тэ ар

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