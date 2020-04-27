Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 12:35

Франкфурт. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Германский производитель спортивных товаров adidas AG отчитался о падении чистой прибыли в первом квартале 2020 года на 95% и предупредил, что пандемия коронавируса окажет еще более существенное негативное воздействие на показатели во втором квартале.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 31 млн евро по сравнению с 632 млн евро за тот же период прошлого года.

Чистая прибыль от продолжающихся операций рухнула на 97%, до 20 млн с 631 млн евро.

Выручка в прошедшем квартале упала на 19% - до 4,75 млрд евро против 5,88 млрд евро годом ранее.

Компания ожидает, что выручка во втором квартале без учета колебания валютных курсов будет более чем на 40% ниже уровня предыдущего года в связи с пандемией коронавируса. Adidas был вынужден закрыть магазины в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других частях мира в марте в связи с ограничительными мерами для сдерживания распространения заболевания.

Производитель спортивных товаров также ожидает убыток в текущем квартале.

Компания сообщила, что продажи в Китае восстанавливаются постепенно, в то время как продажи через интернет в марте подскочили на 55%.

Правительство Германии в середине апреля одобрило предоставление компании кредита в размере 3 млрд евро для поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Одним из условий для получения финансовой помощи являлась приостановка выплаты дивидендов в течение срока действия кредита (до июля 2021 года).

Котировки акций adidas растут на 2,5% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 27,3% и составляет 40,25 млрд евро.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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